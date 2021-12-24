نهاية حزينة لمغامرة كرة التضامن في دوري الأولى

اللاذقية- خالد جطل

لم يكتب لجماهير نادي التضامن الفرح، حيث خرج فريقها للرجال بخفي حنين بعد أن كان من الفرق المرشحة للتأهل إلى الدور النهائي المؤهل للدوري الممتاز عن فرق المجموعة الثالثة التي تضمّ كلاً من الساحل ومورك ومصفاة بانياس وشرطة حماة والمخرم، إذ كان قد أنهى مرحلة الذهاب بالمركز الثاني خلف المتصدّر الساحل برصيد ٨ نقاط، وانتظرت جماهيره بداية مرحلة الإياب مستبشرة خيراً، حيث ستكون المواجهة الأولى مع المتصدر الساحل الذي فاز ذهاباً بصعوبة ومن ركلة جزاء، لكن وعلى ما يبدو فإن التضامن لم يكن على قدر طموح جماهيره فخسر أمام الساحل بأرضه وبين جماهيره بهدفين ليتراجع الخط البياني لأداء لاعبيه ويبدأ نزيف النقاط ويتحول من فريق منافس على بطاقتي التأهل إلى فريق مهدّد بالهبوط للدرجة الثانية ويدخل أخضر اللاذقية النفق المظلم بعد خسارته أمام مورك وتعادله مع مصفاة بانياس، وكانت مباراته قبل الأخيرة مع شرطة حماة هي طوق النجاة له كونهما يتساويان بعدد النقاط ونجح التضامن بالفوز بهدف نظيف من ركلة جزاء لينعش آماله بالبقاء بنسبة كبيرة ويحتاج إلى نقطة وحيدة من مضيفه المخرم في ختام مشاركته لهذا العام لينهي مشواره خالي الوفاض وكأن الدرجة الأولى هي حدوده الدائمة.