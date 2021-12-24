يلتقط 50 ألف صورة لصنع فيديو عن نيويورك

التقط مصور عاشق لنيويورك أكثر من 50 ألف صورة في رحلات متعددة على مدار أربع سنوات لكي يصنع فيلم فيديو مدته ثلاث دقائق و13 ثانية.

وذكر موقع “ميل أونلاين” أن المصور مايكل ساينبلوم ركب الصور وصنع الفيلم بتقنية حديثة وعرضه على يوتيوب حيث حظي بأكثر من 1.6 مليون مشاهدة.

وأوضح أنه تعمد تكرار زيارة المدينة على مدار أربع سنوات لكي يرصد التغييرات السريعة التي تمر بها، ويضيف عناصر ولقطات جديدة بزوايا مختلفة وأوقات متباينة على مدار اليوم والعام.

وأشار إلى أنه بذل جهداً كبيراً في عملية تركيب الفيلم وعمل المونتاج، واستعان بتطبيقات حديثة لإكماله مع وضع مؤثرات صوتية وموسيقى تصويرية معبرة، وبدأت الرحلة الأولى لإنتاج الفيلم في عام 2016، وتلتها زيارات في أعوام 2017 و2018 و2019.

وبعد ذلك حول مايكل أكثر من 50 ألف صورة التقطها بالتتابع إلى ملفات فيديو وقام بعمل المونتاج لها ووضع سيناريو بسيط، وأوضح أن إنتاج الفيديو كان شاقاً ولكنه أنجزه بالحب والشغف، ولذلك لم يشعر بالتعب أو الإرهاق.

وقال المصور، الذي ينحدر من سان فرانسيسكو “في كل مرة أذهب فيها إلى نيويورك لالتقاط الصور أو تصوير الفيديو، كنت أمر بتجربة رائعة. ليس فقط بسبب التصوير ولكن أيضاً باستمتاعي بالتجول في جميع أنحاء المدينة وتناول الطعام اللذيذ والتعرف على المصورين المحليين”، ويضيف “إن أكثر ما أحبه في نيويورك هو الهندسة المعمارية الرائعة، وخاصة مبنى كرايسلر”.

وحصد مايكل ثمار تعبه عندما حظي الفيلم بأكثر من 1.6 مليون مشاهدة على يوتيوب، انبهروا بجمال المكان والطاقة بحسب تعبيره.