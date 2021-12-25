الطاقة الذرية الإيرانية: لن نرفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60 بالمئة

أكد مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أن إيران لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60 بالمئة لافتاً إلى أن أهداف بلاده من تخصيب اليورانيوم محدودة ومحصورة في تلبية الاحتياجات الصناعية والاستهلاكية.

وقال إسلامي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية اليوم “أهداف ايران المحدودة من تخصيب اليورانيوم لتلبية احتياجاتها الصناعية والاستهلاكية والمنتجات الصناعية التي تحتاجها البلاد حالياً” مؤكداً أن أي نشاط نووي تقوم به إيران سيكون بالكامل ضمن إطار المعاهدات والقوانين واللوائح الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد إسلامي على أن تطوير محطات الطاقة النووية من الاستراتيجيات الأساسية لإيران وهي حاجة ملحة للبلد وسوف تقوم بتنميتها.

وحول أمن المنشآت النووية الإيرانية قال إسلامي “أنظمتنا في المنشآت النووية آمنة وقمنا بضبط عدم تعرضها لأضرار عبر إجراءات اتخذناها”.