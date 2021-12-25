“السورية للتجارة”.. صعوبات بالجملة في حماة!

حماة- منير الأحمد

أنهى فرع السورية للتجارة في حماة مؤخراً أعمال ترميم وتأهيل 10 مستودعات للجملة وصالات ومنافذ البيع في المحافظة، وجرى وضعها بالخدمة بحلة جديدة وشملت صالات كرم الحوراني وباب طرابلس ومجمع أبي الفداء، بالإضافة إلى بعض الصالات في الريف مثل صالتي سوق الهال في السقيلبية ومصياف وصالة سلمية ٢ إلى جانب وضع وحدتي تبريد حماة القديمة وأبي الفداء بالخدمة بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.

مدير الفرع خالد الفاضل اعتبر أن هذا الأمر عزّز قدرات فرع المؤسسة على شراء وتخزين المواد الغذائية وقد تمّ استثمارها فوراً، ومكّن خلال فترة قصيرة من تحقيق مردود مادي بلغ نحو 216 مليون ليرة، مبيناً أنه تمّ تجهيز ستة منافذ جديدة تمّ افتتاح ثلاثة منها في الحميري وبيصين وحماة يجري التحضير لافتتاح الثلاثة الأخرى في قرى معرشحور والتاعونة وكاسون الجبل، وطرح تشكيلة سلعية واسعة ومتنوعة من المواد الغذائية والمنظفات وبأسعار أقل من سعر السوق بنحو 20 بالمئة.

120 منفذاً

وبيّن مدير فرع المؤسسة أنه مع افتتاح الصالات الجديدة ارتفع عدد منافذ وصالات البيع العائدة للمؤسسة ليصل إلى 120 منفذاً، مشيراً إلى أن هناك خطة لإحداث صالات ومنافذ بيع في كل القرى التي لا يوجد فيها أي صالات، وذلك خلال الأشهر القادمة بما يتناسب مع متطلبات السوق وطريقة عرض المواد.

صعوبات

ولفت مدير الفرع إلى الصعوبات التي تعترض سير العمل ولاسيما نقص اليد العاملة، حيث يبلغ عدد العاملين في المؤسسة نحو 338 عاملاً، علماً أن الحاجة الفعلية نحو 500 عامل، الأمر الذي يسبّب إرباكاً كبيراً في عمل الصالات المنتشرة في انحاء المحافظة، إذ هناك منافذ لا يوجد فيها سوى موظف واحد فقط، إضافة إلى قدم سيارات الشحن والآليات في الفرع وكلفة الإصلاح العالية، عدا عن معاناة بائعي الصالات من صعوبة تسديد المبالغ النقدية المترتبة عليهم في المصرف التجاري نتيجة ازدحام المراجعين وعدم توفر الشبكة بشكل دائم الأمر الذي يضطرهم للانتظار لساعات طويلة.

يُشار إلى أن مبيعات المؤسسة السورية للتجارة بحماة بلغت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني أكثر من 16 مليار ليرة.