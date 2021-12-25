قط يسرق متعلقات الجيران

أظهر قط مهارات فائقة في سرقة متعلقات وأغراض الجيران، في ظاهرة أثارت انتباه السكان والشرطة في مدينة كرايستشيرش جنوبي نيوزيلندا، وبدأ القط “كيث” بارتكاب جرائمه الطريفة بسرقة قطع الملابس والأحذية الخاصة بالجيران، لكنه مؤخراً عاد إلى المنزل حاملاً أداة تستخدم للتدخين، مع كيس به مسحوق أبيض غير معروف.

وقال دافيد وجيني رمبولد، مالكا القط البالغ من العمر 5 سنوات، في تصريحات نشرتها صحيفة “جارديان” البريطانية، إن “طموحاته نمت على ما يبدو”.

وأوضحت جيني: “السكان مستمتعون أكثر من انزعاجهم من القط”، ولجأت العائلة الصغيرة إلى وضع المسروقات في صناديق خارج المنزل بحيث يمكن للجيران استعادة مفقوداتهم.