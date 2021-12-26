أسترالي يأخذ “صندوق نفايات” في نزهة لـ 5 ساعات

أثبت مصور أسترالي تحليه بدرجة عالية من روح الفكاهة والمزاح بتحويل محادثة قصيرة مع جاره إلى نزهة محلية موثقة بالصور برفقة صندوق نفايات.

وقرر كارل ستانوجيفتش تنفيذ طلبه جاره وصديقه نك دوهرتي حرفياً عندما تلقى منه رسالة في وقت متأخر من الليل تطلب أن “يأخذ صندوق القمامة الخاص به إلى الخارج” أثناء تواجده خارج المنزل.

وبحسب “الغارديان” بدأت القصة برد مازح من المصور على طلب صديقه يقول إنه جاهز بكل تأكيد ويسأل ما إذا كان جاره يريد إخراج صندوق القمامة إلى أماكن ترفيهية أو معالم معينة، فيرد جاره مع وجه تعبيري ضاحك أنه يمكن أن يتفضل بإخراجه إلى كل الأماكن الممكنة.

وفي الصباح مضى المصور في سلوك الدعابة إلى أبعد ما يكون، وحمل معدات التصوير الخاصة به وسحب صندوق النفايات من منزل جاره وقام بتفريغه من القمامة وربطه بالدراجة ليخرج به بالفعل نزهة طافت بالمطاعم والأسواق والمعالم البارزة بمدينة ماكاي في ولاية كوينزلاند.

وعلى طول الطريق ظل ستانوجيفتش يحاكي دور المرشد السياحي ويتوقف لالتقاط الصور مع المارة والعمال وبجانبه صندوق النفايات الخاص بجاره.

وعلى الرغم من تحليه بالسلوك المنضبط أثناء تجوله مع صندوق النفايات، يقول المصور إن بعض عمال البلدية في المدينة كانوا يوقفونه بين الحين والآخر لاشتباههم حول ما إذا كانت جولته الغريبة تخفي سرقة أو مخالفة.

وبعد نزهة استمرت لنحو 5 ساعات عاد ستانوجيفتش إلى صديقه برد يقول إنه قد أكمل تنفيذ طلبه على أكمل وجه.

وعلّق على الانتشار الواسع الذي حظيت به الجولة مع صندوق النفايات: “كانت الفكرة برمتها تتعلق برسم الابتسامة على وجوه الناس، لكن لم أتوقع انتشارها حول العالم بهذه الصورة”، وأشار المصور الذي يعمل على توثيق الأحداث في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80 ألف نسمة، إلى إن ماكاي تضررت كثيراً من تراجع حركة السياح خلال أزمة جائحة كورونا، وهو يأمل عودتها كنقطة جذب سياحي مهمة في أستراليا.