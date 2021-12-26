القبض على 4 ديوك بتهمة إزعاج الجيران

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة ديوك في لانكشاير بعد أن أحالت حياة الجيران إلى جحيم بصياحها المرتفع المستمر من الفجر وحتى غروب الشمس.

وتمت إحالة الديوك المشاغبة إلى محكمة سريعة، حيث حكم القاضي على كل من الزوجين لورين برجين (58 عاماً) وألكساندر (69 عاماً)، مالكي الديكة، بغرامة 122 دولاراً مع ضرورة توفير سكن بديل لها بعيداً عن الجيران، مع البحث في أسباب الصياح المستمر.

وذكر موقع “ميل أونلاين” أن الديوك الأربعة التي تتبع الزوجين سببت معاناة رهيبة وكثيراً من “البؤس” للجيران على مدار ثلاث سنوات.

وحاول الجيران أن يقنعا الزوجين بإيجاد حل للديوك المزعجة، ولكن ردة فعلهما كانت عدوانية ولم يهتما بالشكوى، وقال أحد الجيران: “نعيش في كابوس حقيقي، لا يمكننا الجلوس في الحديقة أو حتى فتح النافذة، فالضجيج مروع والزوجان لا يهتمان بمشاعرنا وراحتنا”.

واضطرت الشرطة إلى اعتقال الديوك، ولكنها اضطرت أيضاً إلى تقديمها لمحاكمة عاجلة بعد أن أزعجت ضباط القسم وحتى نزلائه من المجرمين.

من جانبهم أوضح الجيران أنهم بدؤوا في تقديم اعتراضات رسمية منذ عام 2018، بعد أن تقطعت بهم السبل وفشلوا في إيجاد طريقة دبلوماسية للتخلص من إزعاج الطيور، وقالوا إنها توقظهم من الخامسة فجراً كل يوم وتستمر في الصياح والعراك حتى غروب الشمس، كما اشتكى الجيران من انتشار الفئران التي جذبها الطعام في حظيرة الديوك.

من جانبه، قال رئيس محكمة الصلح في بلاكبول، سايمون بريدج، إن الحكم على الزوجين مشروط بحل المشكلة على الفور، وهذا مجرد تحذير.

بالمقابل، أكدت صاحبة الديوك لورين أنها فعلت كل ما بوسعها للحد من الضوضاء، وأنها تبنت الديوك من مركز للإيواء لإنقاذها وإعالتها.

في سياق متصل، تعجب أحد الجيران من تربية 4 ديوك مرة واحدة قائلاً إن ديكاً واحداً يكفي، ويمكن أن يكون الباقي دجاجاً، حتى يقل الصياح، وينعم أصحابها بإنتاج البيض!