تجارب ناجحة لانتقاء منتخب المواي تاي

أقام اتحاد الكيك بوكسينغ تجارب انتقاء المنتخب الوطني للمواي تاي الذي سيشارك في البطولة العربية أواخر الشهر القادم، والتي ستستضيفها مدينة أبو ظبي الإماراتية.

رئيس اتحاد اللعبة منار البزرة أكد لـ”البعث” جهوزية اللاعبين وجديتهم في حصد الميداليات، فالمنافسة في التجارب كانت قوية ومتقاربة ما يبشّر بجيل قادر على تحقيق الكثير إذا ما تمّ إعداده بالشكل الصحيح، وهذا ما سيتم العمل عليه، والبداية ستكون بإقامة معسكر مغلق وانتقاء الأميز للمشاركة في البطولة.

وكشف البزرة أن الاتحاد سيستضيف خبيراً تايلندياً الأسبوع المقبل، مفوضاً من الاتحاد الدولي ifma لتقييم درجات المدربين وفق قواعد هذا الاتحاد الذي أصبح حائزاً على الاعتراف الأولمبي، إضافة لاستضافتنا خبيراً من الاتحاد العربي وأمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي، لإقامة دورة تصنيف مدربين وشرح آخر المستجدات.

أما على الصعيد الدولي فقد أوضح رئيس الاتحاد أن بطولة العالم في تايلند شهدت مشاركة اللاعب علاء أبو جيش، كما تمّ حضور اجتماع الجمعية العمومية وتسوية وضع سورية وتثبيت العضوية ليصبح للاتحاد حق الترشح والتصويت.

سامر الخيّر