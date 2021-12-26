صعوبات كثيرة تواجه مزارعي ريف حلب

حلب- معن الغادري

صعوبات كثيرة تواجه المزارعين والفلاحين في ريف حلب عموماً، في مقدمتها ارتفاع كلف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والأعلاف وقلة الكوادر الفنية والكلف العالية للتنقل والشحن، يضاف إلى ذلك ضعف الموارد المالية وتوقف القروض الزراعية وغيرها من الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

ويطالب المزارعون في مجمل مناطق الريف، ومنها منطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي والتي تعتبر الخزان الغذائي للمحافظة بتفعيل القروض الزراعية لتمكينهم من استكمال مشاريعهم الزراعية، بالإضافة إلى تفعيل مشروع الري الحديث وإنشاء معمل كونسروة في المنطقة، وتفعيل دور صندوق دعم المنتجات الزراعية وتجهيز صومعة بلاط بالكامل، وتأهيل الوحدات الإرشادية والمراكز البيطرية وزيادة كمية اللقاحات المستلمة من الصحة الحيوانية، وإنشاء معمل لإنتاج الأعلاف بالمنطقة ومصنع للألبان والأجبان ومشتقاتها، إضافة إلى دعم مربي الثروة الحيوانية بقيمة المقنن العلفي. كما طالب المزارعون بتعديل الخطة الزراعية وتوسيع مساحة زراعة المحاصيل الصيفية.

وبيّن المهندس جمال شيخو رئيس دائرة السفيرة الزراعية أن منطقة السفيرة والتي يتبع لها أكثر من 100 قرية ومزرعة تضررت كثيراً جراء الإرهاب، ما أدى إلى تعثر العملية الزراعية وتعطلها فترات طويلة، ونتيجة لذلك انخفض المردود الإنتاجي لمعظم الزراعات، كما انخفض عدد قطعان الثروة الحيوانية بمختلف مسمياتها سواء السرحية أو التربية والمداجن.

وأشار المهندس شيخو إلى أن الظروف تتحسّن تدريجياً، وهناك تركيز حالياً على المحاصيل الإستراتيجية من خلال تقديم الدعم اللازم والمطلوب وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين والفلاحين وضمان استمرار أعمالهم.

ونوه المهندس شيخو بأهمية منطقة السفيرة الزراعية وضرورة تكثيف الجهود لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية، داعياً إلى تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في المنطقة تكون داعمة للعملية الزراعية وتساعد الفلاحين والمزارعين في استثمار أكبر مساحة من الأراضي الزراعية.

يُشار إلى أن المساحة القابلة للزراعة في المنطقة تبلغ 134850 هكتاراً، في حين أن المساحة غير القابلة للزراعة تبلغ 67840 ونحو 144069 من المساحة الإجمالية للمنطقة مروج وما يقارب 3440 على شكل غابات. أما المساحة القابلة للزراعة المروية فتبلغ 17594 فيما تبلغ مساحة الزراعة البعلية 73358 وتشتهر منطقة السفيرة بزراعة الخضراوات والقمح والشعير والقطن والشوندر السكري والبطاطا والبقوليات، إضافة إلى الأشجار المثمرة كالزيتون والرمان والعنب والفستق الحلبي.