مشاركات منتظرة للركبي في العام القادم وثلاثة أندية في الدوري!

أمين سر اللجنة العليا للركبي محمد جركو كشف لـ”البعث” أن اتحاد اللعبة وضع في خطته السنوية العام المقبل مشاركة منتخبنا الوطني للرجال في بطولة العرب المقررة في تونس في شهر شباط المقبل، على أن يسبقها إقامة معسكر لمدة أسبوعين في تونس أيضاً، كما ينتظر اللعبة مشاركة مهمة هي تصفيات كأس العالم المقررة في شهر آذار المقبل، بالاضافة إلى المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر الصيف المقبل.

وحول النشاطات على الصعيد المحلي أكد جركو أن منافسات النسخة الثالثة من دوري الموسم الجديد ستختلف كلياً عن نسختي موسم ٢٠١٨ و٢٠١٩ (لم تقم ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بسبب جائحة كورونا)، حيث ستقتصر المنافسة فيه على ثلاثة أندية هي (زنوبيا، الجامعة العربية الدولية الخاصة، الجامعة الخاصة للعلوم والتكنولوجيا)، وذلك يعود لاشتراط الاتحاد الدولي على لاعبي الفرق المشاركة بأي منافسة أن يكون لديهم خبرة لا تقلّ عن عام واحد لممارستهم اللعبة، بالإضافة إلى قواعد السلامة الجديدة المتبعة على الصعيد الصحي، مع العلم أنه كان من المقرر أن تشارك في نسخة هذا العام أندية (السويداء والوثبة والجزيرة والجيش) إلا أن قوانين الاتحاد الدولي الجديدة حالت دون ذلك.

ولفت جركو إلى أن الدوري سيقام على مرحلتين ذهاباً وإياباً بعدد إجمالي من المباريات يصل إلى ست مباريات، وهذا بالتأكيد لا يصبّ بمصلحة اللعبة ولا يسهم برفع المستوى الفني، موضحاً أن هناك الكثير من الأمور التي تعترض تطور اللعبة، أهمها عدم وجود ملعب مخصص لهذه الرياضة وغياب الاهتمام الإعلامي.

عماد درويش