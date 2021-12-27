إثارة ومتعة في قمة دوري السيدات وتشرين يحسم الفوز

اللاذقية- خالد جطل

واصلت سيدات تشرين مشوارهن بثقة نحو تحقيق لقب دوري كرة السلة، وذلك بعد أن حققن الفوز على الثورة حامل اللقب بنتيجة (72/62) في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى التي جرت بينهما على أرضية الصالة رقم 2 في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية، ليرفع تشرين رصيده إلى عشر نقاط من خمسة انتصارات متتالية، وليتساوى مع قاسيون في صدارة فرق الدوري، متأخراً عنه بفارق التسجيل، فيما رفع الثورة رصيده إلى 9 نقاط محتلاً المركز الثالث.

مدرب فريق تشرين إبراهيم حلبي أكد لـ “البعث” أهمية الفوز في أول مباراة مهمة من حيث القوة الفنية والبدنية بمواجهة بطل دوري ووصيف بطل العرب، ويمتلك لاعبات بإمكانيات عالية، مبيّناً أن المباراة تميزت بالقوة والندية من الطرفين، وشهدت لمحات ومهارات عالية فنياً، ونجح الفريق في نهايتها بالفوز بعد تبادل التقدم.

من جهته أشار الكابتن علي مكي مدرب الثورة إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم النقص الذي عانى منه، ومشاركة بعض اللاعبات الصغيرات اللواتي وقعن ببعض الأخطاء، حيث نجح تشرين باستغلالها والتسجيل وتحقيق الفوز.

المباراة تابعها طريف قوطرش رئيس اتحاد السلة الذي أبدى إعجابه بما قدمه الفريقان، مشيداً بالحضور الجماهيري الكبير، وبيّن أن تشرين حقق فوزاً يحسب له على فريق الثورة، ويبشّر بعودة الألق لسلة اللاذقية، المباراة ممتعة من الطرفين، نأمل التوفيق لجميع فرقنا، سواء بدوري الرجال أو السيدات، وهذا ما نعمل عليه باتحاد كرة السلة.