المنضمون لعملية التسوية في الميادين: الإجراءات تتم بكل سهولة

واصل مركز التسوية بمدينة الميادين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي استقبال الراغبين بالانضمام إلى التسوية الشاملة التي انطلقت في الرابع عشر من الشهر الماضي وانضم إليها الآلاف من أبناء المحافظة.

وأشار عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم إلى أن “إجراءات التسوية تتم بكل سهولة ويسر” حيث أكد ياسر الأشقر وناجي الناجي ومروان الخلوف أنهم قدموا من منطقة الجزيرة رغم منع ميليشيا “قسد” لهم من العبور وقاموا بإجراء التسوية التي تمت بأريحية ولم تستغرق سوى دقائق معدودة حيث سيعودون الى قراهم واهلهم ويمارسون حياتهم الطبيعية.

وأوضح صفوان الحمد أنه فار من الخدمة الإلزامية منذ 9 سنوات ومقيم في لبنان وبعد سماعه بالتسوية جاء الى مركز الميادين وقام بتسوية وضعه والعودة إلى الخدمة لافتاً أنه لاقى كل الترحيب والمعاملة الحسنة من قبل لجان التسوية.

ودعا شهاب الحسين جميع المطلوبين للإسراع بالانضمام إلى هذه التسوية والعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وتستمر خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام جميع المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية لتسوية أوضاعهم.