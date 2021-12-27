ترسيخ مفهوم “المسؤولية الاجتماعية” على طاولة غرفة صناعة دمشق

دمشق – البعث

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها في جلسته اليوم، أهم العوائق التي تواجه العمل الصناعي في المرحلة الحالية والحلول المقترحة.

وأوصى رئيس الغرفة سامر الدبس رؤساء القطاعات الصناعية الأربعة في الغرفة “الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية” بالعمل الحثيث مع اللجان الفرعية لكل قطاع على حدى لتحديد معوقات العمل ومعالجتها.

واستعرض الحضور خطة المعارض الداخلية والخارجية، وخطة مهرجان صنع في سورية للعام 2022 وطرق تنظيمها وآليات الدعم، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل توطين وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، ووضع آليات التعاون مع هيئة دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدعم الفئات التي تعمل في هذا الاختصاص في سبيل ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لكل روافد الصناعة الوطنية وعلى مختلف المستويات، على أن تكون غرفة صناعة دمشق وريفها صلت الوصل مع الجهات المعنية لدعم هذه المشاريع، كما ناقش المجتمعون موضوع مساهمات أصحاب العمل في مشروع صندوق التعطل ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وناقشوا أيضاً مسودة الخطة الإستراتيجية لغرفة صناعة دمشق وريفها لعامي 2022-2023 والموضوعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير أعمال الغرفة وخدماتها للمرحلة المقبلة.