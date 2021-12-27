كاردينال النمسا يدعو للصلاة من أجل السلام في سورية

دعا كاردينال النمسا كريستوف شونبورن إلى الصلاة من أجل إحلال السلام في سورية وعودة الاستقرار إلى ربوعها.

وخلال مقابلة بمناسبة أعياد الميلاد نشرها موقع أسقفية فيينا للكنيسة الكاثوليكية اليوم علق شونبورن على زيارته لسورية في تشرين الأول الماضي بالقول: “إن السلام من أجل سورية هو أحد أهم صلواتي وأنا أعيش معها في حياتي اليومية” مشيراً إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تؤثر عليه بشكل مباشر.

وأضاف شونبورن: “علاقة سورية مع العديد من الدول وخاصة في الجوار بدأت بالانتعاش تدريجياً وهناك أمل في أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تتبعها خطوات أكبر”.