للمرة الثانية.. الاحتلال الأمريكي يعيد توزيع بذار القمح الفاسد من بوابات “إنسانية”

الحسكة – إسماعيل مطر:

للمرة الثانية، وفي إطار ممارساتها للإجرامية اللانسانية وفشلها في المجال العسكري والسياسي، تعمدت قوات الاحتلال الأمريكي إدخال أصناف بذار الاقماح الفاسدة، وهذه المرة من بوابة ما يسمى بـ “المنظمات الإنسانية” عبر معبر الوليد غير الشرعي.

المهندس سعيد ججي مدير زراعة الحسكة بين في تصريح خاص لـ “البعث” أنه تم توزيع مادة البذار على قرى عين ديوار ومزرعة النصارة وحب الهوى وتل الذهب وعين الخضراء الجديدة الغمر وقرى الزهيرية وعين الخضراء القديمة والصحية الجديدة، على أن يتم توزيع هذه البذور على جميع قرى المالكية، بمعدل ٢٥ كغ للدونم الواحد، بحسب المعلومات الواردة من أهالي القرى.

وأشار إلى أن المنظمات اللاشرعية الموعومة إنسانية قامت، بإشراف ودعم مباشر من المحتل الأمريكي بتوزيع البذار الأمريكي الفاسد على المزارعين والفلاحين في قرى منطقة المالكية عن طريق مجالس التابعة لميليشيات “قسد”.

وأضاف المهندس حجي أن هذا البذار يحتوي على آفات ضارة وحشرات غريبة وفي حال تمت زراعته فإن الأرض تصبح بعد عدة سنوات غير قابلة للزراعة ولا يمكن إعادة زراعتها وينصح بعدم استخدام هذا البذار نهائيا.