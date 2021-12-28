اتحاد المحامين العرب يدين خطة الاستيطان الجديدة للكيان الصهيوني بالجولان

دمشق – بسام عمار:

أدان اتحاد المحامين العرب ما أقرته حكومة الكيان الصهيوني الإرهابية من خطة استيطانية استعمارية جديدة لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية ومشاريع البنى التحتية في مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل .

وذكر نقيب المحامين الفراس فارس أن الاتحاد أوضح في بيانه اليوم أن خطة الكيان تأتي مكملة لمشاريعه الاستيطانية السابقة والهادفة إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري والاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية ومنحها للمستوطنين الذين تم استقدامهم من عدة دول بالعالم وزيادة عددهم وفرض واقع جديد وأن الخطة وغيرها من الخطط السابقة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها الخاصة بذلك وهي تأكيد جديد على أن هذا الكيان هو إرهابي مغتصب لا يتعرف بالقوانين الدولية ومنظماته والشرعية الدولية وما يقوم به من جريمة سرقة بدعم من رعاة الإرهاب في العالم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية .

وأضاف: إن الاتحاد أكد على قراراته السابقة الخاصة بالجولان ويطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على هذا الكيان للانسحاب منه والحفاظ على هويته ويدين الممارسات العدوانية بحق أهله والمخالفة لاتفاقيات جنيف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وسرقة موارده الطبيعية والمائية والتي هي حق لسكانه الأصليين ويطالب المنظمات الحقوقية بفضح ممارساته وأعماله الإرهابية عالميا مقدما التحية لنضال أهله الشجعان ضد هذه الممارسات وتشبثهم بأرضهم ودفاعهم عنها لافتا إلى أن الاتحاد أكد في بيانه أن الجولان عربي سوري وسيبقى سورية ومن حق الدولة السورية فرض سيادتها الكاملة على أرضه ومقدراته.