اختبار مهم لمنتخب القوة البدنية في بطولة ليبيا

في أول حضور خارجي له خلال العام الحالي، يفتتح منتخبنا الوطني للقوة البدنية صباح الغد مشاركته في بطولة ليبيا الدولية التي تشارك فيها سبع دول، حيث تعد اختباراً حقيقياً للعبة التي سبق لها تحقيق الكثير من الإنجازات.

رئيس اتحاد اللعبة زياد محمد أكد لـ “البعث” أن البطولة ستكون فرصة كبيرة لمعرفة مستوى لاعبينا من خلال منافسة لاعبين من مدارس مختلفة، ومن دول لها سمعتها وتاريخها، وبيّن أن منتخبنا سيشارك بخمسة لاعبين هم: عاصم قسام، أحمد عبد الله، ذو الفقار الدخيل، بهجت محمد، أيهم برغوث، وجميعهم أبطال متميزون إن كان على الصعيد القاري أو المحلي.

وأشار محمد إلى أن المنتخب تحضّر للبطولة عبر معسكر داخلي أقيم في صالة تشرين بدمشق، تخللته تجارب للأداء في سبيل الوصول لتقييم دقيق لأرقام كل لاعب وفئته الوزنية، موضحاً أن الأمل كبير في تحقيق ميداليات خلال البطولة التي ستمتد لثلاثة أيام، في ضوء الروح المعنوية العالية للاعبين، وامتلاكهم الإمكانيات اللازمة.

وحول ظروف الإقامة والسفر، كشف محمد أن كل الأمور جيدة في ضوء الحفاوة التي لاقتها البعثة من الأشقاء الليبيين، والتي تؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها سورية خارجياً على كافة الأصعدة، ومنها الرياضية.

الجدير بالذكر أن منتخب القوة البدنية كان من المفترض أن يشارك خلال شهر تموز الماضي في بطولة العالم في ليتوانيا، لكن صعوبات تتعلق بالتأشيرات حالت دون ذلك، والأمر ذاته ينطبق على بطولة آسيا التي أقيمت خلال الشهر الجاري.

” البعث”