الاحتلال يهدم عشرات المنازل والمنشآت الزراعية في الأغوار الشمالية ويشرّد عائلات بأكملها

جدّدت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، بينما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خربة ابزيق بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية وهدمت عشرات المنازل والمنشآت الزراعية.

وأوضح رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات، أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة في ساعات الظهيرة ومنعت دخول وخروج الفلسطينيين وشرعت بعمليات هدم واسعة النطاق طالت خياماً ومنازل لعشر عائلات وما لا يقل عن 40 منشأة زراعية.

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال منزلاً فلسطينياً في منطقة جبل السنداس جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً من ثلاثة طوابق وشرّدت قاطنيه.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها التهويدية تصعّد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت طوباس وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام ما أدّى إلى إصابة ستة فلسطينيين بالرصاص إصابة أحدهم خطيرة.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 13 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس وبلدات بيت أمّر وحلحول ويطا في الخليل ومخيم الأمعري في رام الله وقرية صير جنوب جنين، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 12 منهم، كما اعتقلت شاباً من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية خلال مروره على حاجز على طريق قلقيلية- نابلس.

وفي قطاع غزة المحاصر، جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين وسط القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة دير البلح وسط القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.

وتعتدي قوات الاحتلال يومياً على أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ سنوات.

كذلك جدّدت بحرية الاحتلال اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، حيث أطلقت فجر اليوم النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة مدينة غزة غرب القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة البحر.

وضمن فعالياتهم الأسبوعية، طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرّضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من سلطات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمّد بحقهم.

ووجّه المشاركون رسالة دعم للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 135 يوماً الذي أصبحت حياته في خطر شديد ويتهدّده الموت في أي لحظة، مشدّدين على ضرورة التدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عنه وإنقاذ حياته.