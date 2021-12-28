السفير حداد: إعادة إعمار سورية تستوجب دوراً فاعلاً لأبنائها في الخارج

أكد السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد أهمية دور السوريين في المغترب في إعادة بناء وإعمار وطنهم الأم مبيناً أن المسافات لا تثنيهم عن تحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم وهو ما أثبتوه طيلة سنوات الحرب على سورية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير أبناء الجالية السورية في مقر السفارة بموسكو مضيفاً إن سورية تخوض معركة إعادة الإعمار ما يستوجب دوراً أكثر أهمية وفاعلية لأبنائها في الخارج الذين يتواصلون مع أهلهم ويعقدون العزم على المساهمة في إعادة بناء الوطن كل من موقع عمله وحسب إمكانياته.

وندد السفير بالآثار التدميرية للسياسات الأمريكية والتركية سواء فيما يتعلق باحتلال أقسام من الأراضي السورية وسرقة مواردها الطبيعية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري الذي بذل الدماء والتضحيات من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية ومكافحة الإرهاب ورفض التدخل في الشأن الداخلي.