العدوان الإسرائيلي يستهدف حاويات للاحتياجات الخدمية و الإنتاجية و الاستهلاكية

اللاذقية – مروان حويجة

أسفر العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف ساحة الحاويات في مرفا اللاذقية التجاري عن أضرار مادية كبيرة جراء الرشقات الصاروخية الكثيفة التي استهدفت هذا المرفق التجاري الاقتصادي بصواريخ الحقد الصهيوني الغاشم و هذه هي المرة الثانية التي يتعرض هذا المرفأ لعدوان سافر من الكيان الصهيوني خلال هذا الشهر مستهدفاً حاويات مواد لاستخدمات حياتية وإنتاجية، ولأن العدوان كان همجياً بنيرانه الحاقدة فقد أسفر عن نشوب حرائق كبيرة طالت مساحات واسعة من ساحة الحاويات مخلّفاً أضرارا كبيرة. فيما تواصلت عمليات إخماد النيران في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية، تسبب الاعتداء الإسرائيلي بأضرار بممتلكات المواطنين على الكورنيش الغربي في المدينة، وأسفر العدوان عن أضرار لحقت بممتلكات المواطنين من سيارات خاصة وتحطم زجاج وواجهات محال تجارية ومنازل سكنية في حي الكورنيش.

قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر ذكر لـ”البعث” أنه من بين المواد المشتعلة التي تمّ التعامل معها لإخمادها كانت مادة حليب بودرة، وعبوات صغيرة لزيت المحركات، وبكرات تلزيق، والعديد من المواد الخدمية، بالإضافة لكميات كبيرة من إطارات السيارات والتي استغرقت وقتاً كبيراً في عملية الإخماد، كما أن مساحة الحريق امتدت بشكل طولي وكبير مقارنةً مع العدوان السابق ولذلك لم تكن عملية الإخماد بسهولة سابقتها.

وأضاف قائد فوج الإطفاء: نحن ما نزال في الموقع لكن وضع الحريق أصبح أفضل إن كان بترحيل الحاويات المشتعلة والتي تسد طريقنا، أو بعملية إخماد الحاويات التي في متناول اليد، حيث يشترك في الحريق أكثر من عشرين آلية من فوج إطفاء اللاذقية ومختلف منظومات الإطفاء في محافظتنا، وجميع صهاريج المياه المتوفرة لمجلس المدينة، وخلال عملية الإخماد تمّ التعامل مع حاويات مشتعلة تحوي على مواد سهلة الإخماد كحاويات قطع غيار، وأجهزة الخلوي، والأجهزة الكهربائية، وحاويات حليب البودرة بنوعيها علب معدنية و أكياس كبيرة، ومواد صعبة أو تحتاج وقتاً لإخمادها كحاويات الأقمشة، ورولات الخيوط والنسيج، وحاويات إطارات السيارات والدراجات بمختلف أنواعها من الصغير وحتى الكبير، لكن الأصعب هو حاويات زيوت المحركات وشحوم الآليات والتي أخذت وقتاً كبيراً وما زلنا نتعامل معها حتى اللحظة.

و في تصريح لمدير عام شركة مرفأ اللاذقية أمجد سليمان أكّد أنه تمّت السيطرة على النيران الناجمة عن الاعتداء الإسرائيلي على ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية، وأن فرق الإطفاء والدفاع المدني بدأت بعمليات التبريد وتفّحص الساحة والحاويات للتأكد من سلامة المكان وآمانها، وأن الأضرار الناجمة عن الاعتداء كبيرة وامتدت على مساحة أكبر نسبياً من الاعتداء السابق بتاريخ السابع من هذا الشهر، واحتاج لجهود جبّارة من العمّال وفرق المؤازرة لنقل الحاويات السليمة وإبعادها عن دائرة النيران والخطر، وفسح المجال لدخول الآليات وتسهيل عمل عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف في المرفأ ومحافظة اللاذقية وبمؤازرة آليات الزراعة والخدمات الفنية ودائرة النظافة في مجلس المدينة وهي متواجدة حتى التأكد من إخماد النيران وسلامة الموقع بشكل كامل.