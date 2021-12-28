عبد اللهيان: مفاوضات فیینا تمضي في المسار الصحيح

قال وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان إنّ مفاوضات فیینا تمضي في المسار الصحيح، معرباً عن تفاؤله باحتمال الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف، إذا استمرت الأطراف الأخرى في المفاوضات التي بدأت في هذه المرحلة بحسن نية.

وأضاف أنه إذا کانت هناك جدیة إلی جانب حسن النية الذي أبدته الأطراف الأخرى في المراحل المقبلة من المفاوضات، فمن المتوقع التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل مشيرا إلى أنّ المفاوضات تسير على الطريق الصحيح والشيء المهم هو أنّ لدينا الآن نصاً مشتركاً وموحداً يركّز عليه فريق التفاوض الإیراني.

وصرّح عبد اللهيان على هامش حفل استذکار السفیر الإیراني السابق فی الیمن حسن إیرلو، في مقر وزارة الخارجیة، أنّه سیتم تعیین سفیر إیراني جدید لدی الیمن قریباً وسنواصل جهودنا لتطوير التعاون وإعادة السلام إلى اليمن، ورفع الحصار الإنساني وإنهاء العدوان علی هذا البلد والذي ليس لديه سوى حل سياسي .

من جهته أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني أن محادثات على مستوى لجان الخبراء في مباحثات فيينا ستنعقد اليوم لبحث رفع العقوبات المفروضة على طهران، ومقترحات الأخيرة بشأن مسألتي التحقق والضمانات.

وأضاف: أن الأمر المهم في هذا الاجتماع كان تأكيد مندوبي مختلف الدول المشاركة على أهمية إعطاء الأولوية في الجولة الثامنة من المحادثات إلى متابعة قضية إلغاء الحظر والتحقق منها وإعطاء الضمانات لافتا إلى أنه على هذا الأساس تقرر أن تبدأ اليوم مناقشة قضية إلغاء الحظر بالاضافة إلى التأكيد على بدء مناقشة مقترحات إيران فيما يخص موضوعين مهمين، وهما التحقق من إلغاء الحظر وإعطاء الضمانات، وستتم مناقشة الحظر المالي والمصرفي في إطار اجتماعات اللجان التخصصية بين مندوبي إيران ومجموعة دول 4+1 (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا .

وتابع باقري كني إن المطالبة المحقة والمنطقية من قبل إيران هي أنه ينبغي إعطاء ضمانات من الطرف الآخر للطرف الإيراني.

بدوره أكّد منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا أنه جرى قطع أشواط صعبة خلال المفاوضات النووية وشدّد على الحاجة إلى قرارات صعبة من الجانبين الأميركي والإيراني.

من جهته قال السفير الروسي في فيينا الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات ميخائيل أوليانوف، إن الوفود اتفقت بشكلٍ خاص على تكثيف عملية الصياغة من أجل الوصول إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي سيزور روسيا مطلع العام الجديد موضحا في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الزيارة تأتي بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتماشياً مع التفاعل الاستراتيجي بين البلدين وفي إطار سياسة حكومة بلاده لتوطيد وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المنطقة وبالتركيز على التعاون التجاري والاقتصادي .