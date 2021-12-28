“غوغل” يتراجع.. و”تيك توك” في المقدمة!

في ضربة مفاجئة فقد موقع البحث الشهير “غوغل” مركزه الأول كأكثر مواقع الويب شهرة في العالم في عام 2021 بحسب شركة الأمن السيبراني “كلاود فلير”.

وقد نجح موقع “تيك توك” في إزاحة عملاق التكنولوجيا ودفعه إلى المركز الثاني باعتباره أكثر المواقع شعبية في العالم. وقفز موقع “تيك توك” 6 مراكز مرة واحدة خلال عام، حيث كان الموقع الشبابي في المركز السابع في عام 2020 بينما كان غوغل يتصدر.

وكان “تيك توك” حقق إنجازاً كبيراً في أيلول الماضي عندما سجل رقماً قياسياً جديداً بوصوله إلى مليار مستخدم.

وجاء ترتيب المراكز العشرة الأولى للمواقع الأكثر شعبية في عام 2021، كالتالي: تيك توك،غوغل، فيسبوك، مايكروسوفت، أبل، أمازون، نتفليكس، يوتيوب، تويتر، واتساب.