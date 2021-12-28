كرة الجهاد تكمل دوري الشباب بلاعبي الناشئين..!.

القامشلي- عبد العظيم العبد الله

بعد تعرّض فريق نادي شباب الجهاد لخسارتين اعتبرهما جمهوره وإدارته غير مستحقتين أمام جبلة في المرحلة الثانية عشرة، وأمام الوحدة في لقاء مؤجل، وتقديم لاعبي الجهاد مستوى متميزاً بمشاركة نخبة من لاعبي الناشئين، كشف رئيس النادي ريبر مسور لـ “البعث” أن الفريق عانى صعوبات جمة خلال الفترة الماضية أثرت على نتائجه، مضيفاً: لابد أن يعرف الجمهور الصعوبات التي واجهتنا قبل مواجهة فريق جبلة، فقد انطلقنا من القامشلي قبل موعد المباراة بـ 24 ساعة، واستغرق السفر براً أكثر من 15 ساعة، وأكثر من ذلك تغيّب بعض لاعبي فئة الشباب لأسباب غير مقنعة، لذلك تمت الاستعانة ببعض لاعبي فئة الناشئين، ومع ذلك قدم لاعبو الفريق مباراة كبيرة أمام جبلة، وأضاعوا فرصاً محققة لتسجيل الأهداف.

وأشار مسور إلى أنه رغم كل الأمور الصعبة مازالت الإدارة تملك التفاؤل بأن يقدم الفريق في قادم المباريات الأداء المترافق بالنتائج، مؤكداً أن العمل مستمر في سبيل البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز، وبعدها سيكون الطموح بتكوين فريق قادر على المنافسة.