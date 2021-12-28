منتخب ناشئي اليد يستعد للبطولة العربية بمعسكر محلي

يقيم منتخبنا الوطني للناشئين بكرة اليد معسكراً مغلقاً في دمشق استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات المقررة مع بداية العام المقبل.

مدرب منتخبنا الوطني أيهم المسالمة كشف لـ “البعث” أنه تمت دعوة لاعبي منتخبنا الوطني من قبل اللجنة المؤقتة لاتحاد اللعبة يوم الخميس الماضي للمعسكر المغلق استعداداً للمشاركة في كأس العرب التي ستقام في شهر شباط المقبل، والمشاركة في البطولة الدولية المقررة في إيران خلال الشهر المقبل.

وبيّن المسالمة أن الدعوة وجّهت لـ ٤٢ لاعباً من مختلف الأندية، وتمت على أسس صحيحة بعد عدة جولات على المحافظات، تم بعدها وضع الأسماء من قبل اللجنة المؤقتة ولجنة المدربين، ومن خلال الأسماء التي تمت دعوتها سيتم انتقاء ٢٥ لاعباً منهم لاعتمادهم بشكل رسمي لتمثيل المنتخب، وكون فترة التحضير قصيرة بالنسبة للمشاركات المقبلة، خاصة البطولة العربية، فقد تم العمل على تكثيف التمارين اليومية لثلاث حصص تدريبية، حيث يتم التركيز بالفترة الصباحية على رفع اللياقة البدنية، وفي الفترات المسائية يتم العمل على تحسين الأداء المهاري والخططي والتكتيك والتكنيك، لافتاً إلى أن المنتخب يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين، لذلك هناك تفاؤل لتحقيق نتيجة جيدة، خاصة أن الالتزام على درجة عالية من قبل الجميع.

ونوّه المسالمة إلى أن كل ما قيل عن صعوبات تعترض المنتخب بالمعسكر عار عن الصحة، فالإقامة جيدة باستثناء أول يوم من المعسكر بسبب وجود ضغط على فندق تشرين، حيث لم يتمكن لاعبو المنتخب من الإقامة بشكل لائق.

عماد درويش