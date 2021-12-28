مواجهة صعبة لليفربول مع تكثيف الدوري الانكليزي

يتجدد مساء اليوم الموعد مع منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الانكليزي الممتاز في ثاني جولات البوكسينغ داي (المكثفة)، والأنظار كلها ستكون موجّهة نحو ملعب الكينغ باور معقل ليستر سيتي الذي يستضيف ليفربول في أقوى مواجهات هذه الجولة، حيث سبق لليفربول أن أقصى منافسه منذ أسبوع من مسابقة كأس الرابطة الانكليزية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل في دور ربع النهائي.

يسعى الثعالب للثأر والفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الخروج من الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق الأزرق، خاصة أن المباراة ستقام على أرضه ووسط جماهيره، ويحتل ليستر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات، و7 هزائم، و4 تعادلات، وله مباراتان مؤجلتان.

على الجانب الآخر، يتطلع ليفربول هو الآخر لتحقيق الفوز على ليستر سيتي من أجل اللحاق بمانشستر سيتي المتصدر، والابتعاد عن تشيلسي الذي تساوى مع الريدز في عدد النقاط، وكان نادي ليفربول قد غاب عن الجولة الـ 19 من الدوري بعدما تم تأجيل مباراته ضد ليدز يونايتد بسبب تفشي فيروس كورونا داخل فريق ليدز.

وبذكر المباريات المؤجلة، ستشهد هذه الجولة تأجيل مباراتين هما: مباراة ولفرهامبتون وأرسنال، ومباراة أستون فيلا وليدز يونايتد بسبب كورونا أيضاً، أما المتصدر مانشستر سيتي فأمامه مباراة سهلة عندما يرحل لملاقاة برينتفورد الثالث عشر، خاصة بعد أن قدم مباراة رائعة ضد ليستر أثبت فيها علو كعبه عندما هزمه بستة أهداف لثلاثة.

وينتظر تشيلسي الثالث مباراة حساسة أمام برايتون التاسع الذي يقدم مستويات مقبولة، لكن البلوز مطالبون بالفوز على أرضهم لمواصلة تضييق الخناق على الليفر والسيتي.

الدوري الانكليزي الجولة (20)

مباريات اليوم: كريستال بالاس- نوريتش سيتي، ساوثامبتون- توتنهام، واتفورد- وست هام 5 مساء، ليستر سيتي- ليفربول 10 مساء.

مباريات الغد: تشيلسي- برايتون 9.30 مساء، برينتفورد- مانشستر سيتي 10.15 مساء.

مباريات الخميس: ايفرتون- نيوكاسل 9.30 مساء، مانشستر يونايتد- بيرنلي 10.15 مساء.

أرقام وإحصائيات

– التقى ليفربول وليستر سيتي 30 مرة في الدوري الانكليزي بمسماه الجديد، فاز الريدز في 16 لقاء، وخسر في 8 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة 6 مواجهات.

– أحرز ليفربول 48 هدفاً في شباك ليستر سيتي، مقابل 32 هدفاً للثعالب، ويعد النجم الانكليزي جيمي فاردي الهداف التاريخي للقاءات الفريقين في الدوري برصيد 8 أهداف.

– واجه محمد صلاح فريق ليستر سيتي في 7 مواجهات، ونجح في الحصول على 16 نقطة مع ليفربول، حيث سجل 4 أهداف خلال المباريات السبع.

– فاز تشيلسي في ثلاث من آخر خمس مباريات لعبها، وتعادل في اثنتين، فيما تعادل منافسه برايتون في ثلاث مباريات، وخسر واحدة، وفاز بواحدة.

– هُزم مانشستر سيتي مرة واحدة في آخر خمس مباريات لعبها، وفاز في البقية، وكانت هزيمته أمام لايبزيغ الألماني في دوري الأبطال.