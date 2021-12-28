1700 أسرة استفادت بالقنيطرة من منحتين مجانيتين

القنيطرة- محمد غالب حسين

قدم فرع القنيطرة للهلال الأحمر العربي السوري منحتين مجانيتين للأسر الأشد فقراً في قرى المحافظة، تضمنت الأولى بذار خضار صيفية وشتوية، وتضمنت الثانية أعلافاً مركّزة للثروة الحيوانية.

رئيس فرع القنيطرة للهلال الأحمر الدكتور جمعة حسن أوضح أن منحة بذار الخضار استفادت منها (١٥٠٠) أسرة في بلدات المحافظة وقراها ومزارعها، وخُصصت للأسر الأشد فقراً التي تمتلك حديقة منزلية، ومصدراً مائياً لسقايتها، ناهيك عن اليد العاملة المدربة الماهرة لزراعتها ومتابعتها، والاستفادة من إنتاجها للاكتفاء المنزلي، وبيع الفائض منها، ما يمكّن الأسرة اقتصادياً ومالياً، لافتاً إلى أن الأسر المستهدفة حصلت على بذار خضار مأمونة موثقة واقتصادية يقدر ثمنها بعشرات الآلاف من الليرات، إضافة للأدوات الزراعية المطلوبة للعمل: (فؤوس – رفوش..)، وشبكات ري حديثة بالتنقيط لترشيد استهلاك مياه الري.

أما المنحة الثانية، كما قال حسن، فقد خصصت لمربي الثروة الحيوانية بقرى: قصيبة وسويسة وقرقس ومنشية سويسة، وتم اختيار الأسر الفقيرة التي تمتلك خبرة بتربية المواشي، والتركيز على الأسر التي تعرّضت مواشيها للنفوق والسرقة والضياع أثناء الأعمال الإرهابية المسلحة.

الجدير بالذكر أن (٢٠٠) أسرة استفادت من المنحة التي تضمنت (١٢٠٠) كيلوغرام من العلف المركّز للأبقار، وعشر صوان كبيرة لاستنبات الشعير الأخضر ليكون بديلاً عن الأعلاف مرتفعة الأسعار بعد اتباع المربين المستفيدين دورة علمية زراعية عن أفضل الطرق لاستنبات الشعير بزراعته بالصواني على مدار العام.