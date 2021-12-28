2000 هكتار شوندر سكري في الغاب

حماة – حسان المحمد

ذكر المهندس وفيق زروف مدير الثروة النباتية في هيئة إدارة وتطوير الغاب أن المساحة المزروعة بمحصول الشوندر السكري للعروة الخريفية تجاوزت 2000 هكتار، حيث تركزت زراعته في مناطق سلحب وعين الكروم وجب رملة ومحردة والجلمة وشطحة والسقليبية، مبيناً أنه تمّ توزيع 32كغ من بذار الشوندر متعدّد الأجنة، وتوزيع مادة المازوت المخصّص للقطاع الزراعي بمعدل 8 ليترات للدونم الواحد للقيام بأعمال الفلاحة وتحضير الأرض للزراعة، وقد تمّ خلال شهر تشرين الأول الماضي تخصيص 16 طلباً لمادة المازوت لتوزيعها على المزارعين، فضلاً عن تأمين البذار والأسمدة.

من جانبه لفت محسن ماجد رئيس الرابطة الفلاحية في الغاب إلى أن الرابطة ساهمت بزيادة زراعة الشوندر عن طريق الجمعيات الفلاحية من خلال منح التعاوني البذار والأسمدة تسليفاً على الموسم، وأضاف أنه تمّ إجراء سلسلة من اللقاءات والندوات في منطقتي الغاب ومحردة وسلحب بهدف التشجيع على زراعة الشوندر السكري.