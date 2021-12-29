الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى وبلدات في الباب ومنبج

قصفت قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبلها بالمدفعية والهاون عدة قرى وبلدات في منطقتي الباب ومنبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المتمركزة في الشيخ ناصر والشويحة والزرزور شرق مدينة الباب اعتدت بقذائف الهاون على محيط كل من بلدة العريمة ومزارع الفوارس وقرى اليالني وقرط ويران والمحسنلي ما أسفر عن وقوع خسائر مادية”.

وفي منبج بالريف الشمالي أيضاً قصفت قوات الاحتلال وإرهابيوها بالمدفعية قريتي الصياد وجاموسية بحسب المصادر ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف في صفوف المدنيين وشل حركتهم ومنعهم من الخروج لأعمالهم اليومية.

وتشهد قرى وبلدات بريف حلب الشمالي وقفات احتجاجية رفضاً لوجود قوات الاحتلال التركي واستنكاراً للاعتداءات المتكررة التي تنفذها بالتعاون مع الإرهابيين التابعين لها ضد المدنيين وتعطيل حياتهم اليومية وآخرها وقفة لأهالي قرية الزيارة بريف المحافظة الشمالي أمس الأول رفعوا خلالها الأعلام الوطنية واللافتات المطالبة بخروج المحتل التركي من جميع الأراضي السورية والتصدي لممارساته الإجرامية التي يرتكبها مرتزقته بحق المواطنين.