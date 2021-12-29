الرئيسان الروسي والبيلاروسي يبحثان التعاون بين البلدين

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم التعاون بين البلدين وخطط إجراء مناورات مشتركة بينهما.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال محادثات أجراها مع لوكاشينكو في مدينة سان بطرسبورغ إن مشروع دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس أحرز خطوة ملموسة إلى الامام فيما يخص تنسيق مواقف الدولتين في الاتجاهات الرئيسية.

وأضاف إن موسكو ومينسك وقعتا 28 برنامجاً تحالفياً خاصاً بتطوير التكامل تخص بالدرجة الأولى المجال المالي والقوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك ستهيىئ أرضية لتطوير اقتصاد البلدين.

وأكد بوتين وجود خطط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بين الدولتين في بيلاروس خلال شباط وآذار القادمين وقال في هذا الصدد سنعقدها في بداية العام وبالتنسيق مع القيادة العسكرية في شباط أو آذار لا أعرف بالدقة متى سيقررون ذلك.

واعتبر أن دخول الشركات البيلاروسية إلى سوق مشتريات الدولة في روسيا سيفيد كلا البلدين وقال سيوسع ذلك بشكل كبير من فرص الشركات البيلاروسية كما سيفيد روسيا لأنه يزيد من مستوى المنافسة في السوق.

وأشار بوتين إلى أن روسيا وبيلاروسيا شهدتا عام 2020 انخفاضاً في التبادل التجاري بنسبة 17 بالمئة تقريباً ولكن في عام 2021 بدأت الديناميكيات الإيجابية بالنمو ليصل التبادل التجاري إلى 36 بالمئة.

من جانبه أشار لوكاشينكو إلى أن روسيا لعبت دوراً حاسماً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لبيلاروس بغض النظر عن العقوبات الغربية المفروضة عليها وأعرب عن شكره لروسيا على دعم التعاون في صناعة الطائرات.

وأوضح لوكاشينكو أن الغرب يواصل خنق بلاده بالعقوبات وقال لقد فرضوا خمس حزم من العقوبات ويتحدثون عن حزمة سادسة علماً أن هذه العقوبات غير معقولة وعديمة الجدوى.