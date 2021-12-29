70% إنتاج الرقة من الذرة الصفراء.. رغم المعوقات

الرقة – حمود العجاج

يشكّل إنتاج محصول الذرة الصفراء المزروعة في محافظة الرقة 70% من إنتاج القطر، إذ بلغت المساحةُ المزروعة هذا الموسم حسب مديرية زراعة الرقة 24 ألف هكتار، ووسطي الإنتاج ٥ أطنان في الهكتار الواحد، منها 3300 هكتار في الريف المحرّر بإنتاج مقدّر بـ20 ألف طن مقابل نحو120 ألف طن في ريف الرقة غير المحرّر حالياً.

ووفق مديرية الزراعة فإن أغلب الفلاحين يزرعون الأصناف الهجينة المستوردة عن طريق وزارة الزراعة، ومنها دخول غير نظامي عبر المعابر غير الشرعية وغالباً لا يحمل المواصفات المطلوبة، والذرة التكثيفية موعد حصادها بالشهر قبل الأخير من كل عام، حيث يمتاز هذا التوقيت غالباً بالبرد وقصر النهار، وبالتالي لايمكن تجفيفها طبيعياً وتحتاج إلى المجففات التي خربها الإرهاب.

ويؤكد خبراء زراعيون أن الفلاحين يقومون بنشرها على الطرقات والمساحات الشاغرة، وتتعرّض للسرقات ورعي المواشي ويضطر الفلاح لبيعها رطبة بأسعار بخسة كون مؤسّسة الأعلاف ترفض استلامها وشراءها إلا إذا كانت مجففة برطوبة ١٤ درجة وما دون، كما لايمكن للفلاح زراعتها بالمحافظة كعروة رئيسية وذلك لارتفاع درجات الحرارة صيفاً وقت الإزهار، وتبقى الضرورة ملحّة لإنشاء مجففات للذرة الصفراء لا تقلّ طاقتها عن 3 آلاف طن يومياً، حيث تبقى الطريقة الوحيدة لتصريف وإنتاج الذرة الصفراء حالياً عن طريق التّجار والسماسرة.