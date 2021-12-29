سريع: عملية “فجر الصحراء” حرّرت مساحة 1200 كم مربع

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ عملية “فجر الصحراء” حرّرت مساحة إجمالية تقدر بـ1200 كم مربع، مشيراً إلى أنّ “هدف عملية فجر الصحراء كان تحرير ما تبقى من محافظة الجوف وتحديداً منطقة اليتمة”.

وقال سريع إنّ العملية كبّدت التحالف “35 قتيلاً و45 أسيراً، وأدّت إلى إعطاب 15 آلية ومدرعة”، مصرّحاً أنّ “وحدات الدفاع الجوي أسقطت خلال معركة اليتمة طائرة أميركية الصنع من نوع سكان إيجل”.

وأوضح أنّ “العدوان يعيد التسويق للأكاذيب بهدف تفرقة اليمنيين تحت شعارات طائفية أو مذهبية”، مشدداً على أنّ “قبائل الجوف شاركت بفاعلية في معركة فجر الصحراء في اليتمة”.

وقبل يومين، أعلن سريع، أنَّ “القوات اليمنية المسلحة نجحت في تحرير منطقة اليتمة وما جاورها في محافظة الجوف”، مضيفاً أنَّ “عملية فجر الصحراء أدّت إلى تحرير كامل منطقة اليتمة وما جاورها بمساحة أكثر من 1200 كيلومتر مربع”، مؤكِّداً أنَّ “محافظة الجوف باتت محررة بالكامل، ما عدا بعض المناطق الصحراوية”.

كما سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية، قبل أيام، على مواقع جديدة على الحدود مع السعودية، وذلك في المحيطين الجنوبي والشرقي لمنطقة اليَتَمَة.

في الأثناء، كشف عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” علي القحوم، اليوم الأربعاء، أنّ “طائرات أميركية وإسرائيلية تشارك في قصف صنعاء والمحافظات الأخرى”.

وقال القحوم إنّ “تصعيد العدوان في هذه المرحلة هو بتوجيهات وتدخلات أميركية إسرائيلية”، مشدّداً على “عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذا التصعيد الإجرامي”. كما أكد القحوم أنّ الرد “مشروع وحتمي”، متحدثاً عن “مفاجآت في الأيام المقبلة”.