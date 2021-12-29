قيادة الحزب الشيوعي الصيني تشدد على تعزيز الثقة التاريخية والوحدة والروح القتالية

شدد اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذي ترأسه الرئيس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة على تعزيز الثقة التاريخية لأعضاء الحزب ووحدتهم وروحهم القتالية.

واستعرض الاجتماع تقريرا حول تنفيذ القرار المكون من ثماني نقاط بشأن تحسين سلوك الحزب، والذي اتخذه المكتب السياسي في عام 2021، بالإضافة إلى تقرير آخر حول معالجة ممارسة الشكليات من أجل الشكليات وتخفيف العبء على المستوى القاعدي في عام 2021.

وأشار الاجتماع إلى أن عام 2021 يمثل علامة فارقة في تاريخ الحزب والدولة. في ظل الآثار المجتمعة للتغيرات العالمية على نطاق لم يشهده العالم طيلة قرن من الزمان وجائحة كوفيد-19 العالمية التي تفشت خلال العام الماضي، واجهت الصين مهام شاقة للغاية في الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للاجتماع.

وأكد الاجتماع أن الصين واصلت قيادة العالم في التنمية الاقتصادية واحتواء الجائحة، مع إحراز تقدم كبير في جميع مجالات مساعي الحزب والدولة. وقد شهدت الخطة الخمسية الـ14 بداية عظيمة.

وأشار أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بالإجماع إلى أن ترسيخ وضع الرفيق شي في القلب من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والحزب بأكمله، وتحديد الدور التوجيهي لفكر شي جين بينغ بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، أمران لهما أهمية حاسمة لدفع العملية التاريخية لتجديد شباب الأمة الصينية قدما.

وشدد الأمين العام للجنة المركزية الرئيس شي جين بينغ على أن الحزب الشيوعي الصيني يولي دائما أهمية لتدريس تاريخ الحزب. وقال إنه كلما تراكمت الحكمة التاريخية لدى الحزب زادت المبادرة التي سيتخذها لامتلاك زمام مستقبله.

وأشار شي إلى أن حملة دراسة تاريخ الحزب التي أطلقتها قيادة الحزب هذا العام داخل الحزب وفي عموم المجتمع، تهدف إلى تعزيز الثقة في التاريخ ودعم التضامن والوحدة. وأضاف أنه على مدار الأعوام المئة الماضية، التزم الحزب بالسعي لتحقيق السعادة للشعب الصيني وتجديد شباب الأمة الصينية، والسعي لتحقيق التقدم للبشرية والمنفعة العامة للعالم، وهذا الالتزام هو الأرض التي تترسخ فيها الثقة التاريخية للحزب، وهو مصدر ثقة الحزب في ممارسة الحوكمة طويلة الأمد في الصين، وفي توحيد الشعب وقيادته نحو المضي قدما.

وقال إن الحزب الشيوعي الصيني أثبت اليوم جدارته باختيار التاريخ والشعب له. وحث على بذل الجهود لتدريس تاريخ الحزب لأعضاء الحزب والمسؤولين والشعب، وخاصة الشباب، لتعزيز ثقتهم التاريخية والسعي بقوة إلى الأمام في ثقة كاملة.

وأضاف شي أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قررت تسليط الضوء على العصر الجديد للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وأكد أن الحزب الشيوعي الصيني ينبع من الشعب، وله جذوره بين الشعب، ويتفانى في خدمة الشعب، مشيرا إلى أن القرار الثالث للحزب الشيوعي الصيني بشأن التاريخ يهدف إلى تذكير الحزب بأكمله بالبقاء وفيا لطموحه الأصلي ومهمته التأسيسية.

وطلب شي من أعضاء المكتب السياسي التحلي برؤية عظيمة، وعدم الاهتمام بالمكاسب الشخصية، وأخذ زمام المبادرة في ترسيخ المُثل والقناعات، والعمل كقدوة في دعم سلطة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وقيادتها المركزية الموحدة.

وقال إن انعقاد المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني هو المهمة السياسية الأساسية للمكتب السياسي خلال العام المقبل. وأوضح أنه خلال انتخابات وتغييرات القيادة، يجب على المسؤولين في المناصب القيادية اتباع الانضباط والقواعد ذات الصلة بصرامة، وحث على بذل الجهود لتعليم المسؤولين وإرشادهم نحو وضع الصورة العامة في الاعتبار والتركيز على أداء واجباتهم.