مباريات مثيرة في سادس جولات دوري سلة الرجال

تشهدُ مباريات الجولة السادسة من ذهاب دوري سلة الرجال والمقرّرة اليوم وغداً لقاءات على درجة عالية من الأهمية، حيث سيتغيّر على إثرها ترتيب الفرق.

أولى المباريات ستقام في صالة الفيحاء بدمشق (الساعة السادسة مساءً)، وتجمع الفيحاء مع جاره الثورة، كلا الفريقين لم يحقق أي انتصار حتى الآن، الثورة يمتلك مقومات اللعب بالأضواء أكثر من جاره، لكن الوضع الحالي للفريق لا يطمئن أبداً، ورغم ذلك يسعى لتحقيق أول فوز يكون دافعاً له للمباريات المقبلة. من جهته الفيحاء يدرك أن عليه الفوز بأول مباراة له بالأضواء ويعوّل على مجموعته الجديدة للوصول إلى مبتغاه، وتبقى كلمة الفصل والفوز مرهونة بخبرة اللاعبين ومدرّبي الفريقين.

في صالة حماة يلعب الطليعة مع جاره النواعير (الساعة السادسة مساءً) وحساسية الجيران قد تطغى على المباراة، ومن شأنها أن تلغي الفوارق الفنية بينهما، لكن ما قدّمه النواعير حتى الآن يدلّ على أنه بمجموعته الجديدة والمنسجمة لن يفرط بالفوز الذي سيجعله منافساً قوياً لدخول دور الأربعة الكبار.

ويحلّ الجلاء ضيفاً على حطين في اللاذقية في مباراة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لتغيير الصورة التي ظهروا فيها حتى الآن، حيث لم يحققوا أي انتصار.

ويوم غدٍ الخميس تقام أيضاً ثلاث مباريات مهمّة وقوية، فالوحدة يستقبل الوثبة (الساعة الخامسة مساءً) في سعيه لمواصلة سلسلة الانتصارات والمحافظة على صدارة الترتيب دون أي خسارة، معتمداً على مجموعة من اللاعبين على درجة عالية من المهارة والقوة.

قمة مباريات الجولة تستضيفها صالة الفيحاء بدمشق (الساعة الرابعة عصراً) وتجمع الجيش مع الكرامة (حامل اللقب)، والفريقان يمتلكان كل مقومات التألق والفوز، وكلاهما يسعى لمواصلة عروضه الجيدة وتسجيل الانتصارات والبقاء بقمة الترتيب رفقة الوحدة، الكرامة سيفتقد خدمات عمر الشيخ (للإصابة) ويدرك أن مهمته ليست سهلة.

صالة الحمدانية في حلب تشهد لقاءً يجمع الجارين الحرية والاتحاد (الساعة السادسة مساءً). المباراة من الناحية النظرية تصبّ بمصلحة الاتحاد الأكثر خبرة وقوة من جاره الذي يسعى للخروج بأقل خسارة ممكنة، رغم أنه يضمّ مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب إضافة لعناصر الخبرة، ويسعى لأن يكون نداً قوياً ويقدم أداء جيداً.

عماد درويش