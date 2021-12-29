مديرية نقل الريف.. ربط قاعدة البيانات مع وزارة العدل لمطابقة الوكالات وتخفيف العبء عن المواطنين

ريف دمشق- محسن عبود

كشف مدير نقل ريف دمشق عمر خراطة عن خطة المديرية للعام القادم 2022 حيث سيتمّ العمل على ربط قاعدة البيانات في المديرية مع وزارة العدل، بهدف مطابقة الوكالات لكافة أنواع السيارات والمركبات ولتخفيف العبء عن المواطنين وكذلك المراسلات البريدية، ولدى المديرية خطة ستعمل من خلالها على تفعيل عمل جميع الدوائر الفرعية التابعة لها ومنحها صلاحيات لإجراء بعض التبدلات الفنية فيها لكافة أنواع المركبات، منها (تبديل محرك– تبديل لون) ما يخفّف معاناة المواطنين لدى مراجعة مقر المديرية الرئيسي الكائن في حرستا.

وأشار خراطة إلى أن مديرية نقل ريف دمشق حقّقت ولأول مرة منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الشهر الحالي إيرادات وصلت إلى 9,5 مليارات ليرة، وأن عدد المعاملات التي نفذتها منذ بداية هذا العام نحو 184 ألف معاملة، وعدد المعاملات المنجزة كدفع إلكتروني للعام نفسه بلغت نحو 172 ألف معاملة شملت كافة أنواع الرسوم للمركبات، كما بلغ عدد المعاملات المنفذة عن مديريات النقل في جميع المحافظات والتي تمّ تنفيذها في مديرية نقل ريف دمشق منذ بداية هذا العام 65156 معاملة، وبلغ عدد المركبات الإجمالي المسجل لدى المديرية للعام نفسه نحو 290 ألف مركبة، ولفت خراطة إلى أن عدد المركبات المسجل لأول مرة خلال هذا العام بلغ 9050 مركبة.

وأكد أن المديرية قامت مؤخراً بتشكيل لجان فنية لفحص الدراجات غير المسجلة في مديريات النقل، إضافةً إلى قيام المديرية بفحص المركبات الزراعية والجرارات في أماكن وجودها في البلديات والروابط الفلاحية مما يخفّف العبء الجسدي والمادي عن أصحاب هذه المركبات، كذلك عملت المديرية على حصول أصحاب المركبات على كشف الاطلاع بالشكل المجاني بحيث يكتفي صاحب المركبة بإبراز الهوية الشخصية لطالب الكشف للحصول على الخدمة، وكذلك مطابقة الوكالات وتنزيلها على الحاسب دون إرسالية رسوم.