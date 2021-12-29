15 أيار.. الانتخابات البرلمانية في لبنان

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب.

وجاء في تغريدة نشرها موقع الرئاسة اللبنانية على “توتير”: “وقع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ ايار للمقيمين وفي ١٢ ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية”.

وكان وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، قدأ علن منذ يومين توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 أيار المقبل.