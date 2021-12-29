4 ساعات عمل إضافية لجميع عمال الإنتاج في المطاحن والمخابز

دمشق- بشير فرزان

أثمر اجتماع الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عن العديد من المكاسب لعمال المؤسّسة العامة للحبوب والسورية للمخابز، وفق ما أكده ياسين صهيوني رئيس الاتحاد، الذي أشار إلى الأجواء الإيجابية التي سادت والأصداء التي حققتها نتائج الاجتماع في الأوساط النقابية والعمالية.

ولفت صهيوني إلى الدور الكبير للمراسيم التي صدرت مؤخراً بخصوص التعويضات في تحقيق هذه المكاسب، حيث تمّ منح مكافأة للعاملين في السورية للحبوب والسورية للمخابز قدرها ٢٥٠٠٠ ليرة في بداية العام الجديد، كما تمّ التوجيه بتعديل أنظمة الحوافز للعاملين في المؤسستين بما يتناسب والمرسوم ١٧١٥ حيث تزيد من ٤٪ إلى ١٠٪ إلى جانب إحداث صندوق تعاوني للعاملين في السورية للحبوب، وتعزيز أنظمة اللباس العمالي، وإضافة فئات جديدة لتشميلهم بالمرسوم الخاص بالأعمال الشاقة والمجهدة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأضاف: من القرارات أيضاً دراسة عقود التأمين الصحي وتقويم الاختلالات التي طرأت خلال تنفيذ العقود السابقة، والعمل على تعديل تعليمات منح التعويضات الثابتة المقرّرة من وزارة المالية والخاصة بتعويضات التمثيل والمسؤولية لأمناء المستودعات، وإلزام الإدارات بوسائل الصحة والسلامة المهنية واللباس الوقائي لعمال الإنتاج.

وكشف صهيوني عن قرار جديد جاء على خلفية الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية بخصوص إضافة 4 ساعات عمل إضافي لجميع عمال الإنتاج في المطاحن والمخابز .

حضر الاجتماع معاون الوزير وأعضاء مجلس إدارة السورية للحبوب ومدير عام السورية للمخابز ورؤساء مكاتب نقابات عمال الصناعات الغذائية في كافة المحافظات.