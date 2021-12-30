إصابة مدني وانهيار جزء من الجامع الكبير في أبو راسين بقصف للاحتلال التركي ومرتزقته

الحسكة – إسماعيل مطر:

أصيب مدني بجروح وانهار جزء من الجامع الكبير ووقعت أضرار كبيرة أخرى في بلدة أبو راسين جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدفعية.

وذكرت مصادر محلية في الحسكة أن قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها جددت قصف بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي بسلاحي المدفعية والهاون ما تسبب بإصابة مدني وانهيار جزء من الجامع الكبير في البلدة ووقوع اضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وبين المصادر أن قصفاً مركزاً لقوات الاحتلال والإرهابيين استهدف قرى تل شنان والدردارة وأم الكيف وتل جمعة في ناحية تل تمر بالريف الشمالي الغربي ما أدى إلى أضرار في المنازل والممتلكات العامة وأجزاء من الطرق ولم يتسن التأكد من وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة غزارة القصف.

في الأثناء، قتل إرهابيان على الأقل وأصيب آخرون من مرتزقة الاحتلال التركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الرشاشة بين إرهابيي ما يسمى (فرقة الحمزة) بعد خلاف على تقاسم المسروقات والاستيلاء على أراض زراعية وممتلكات المواطنين في قرية التفريعة بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بمقتل إرهابيين اثنين واصابة 4 آخرين وسط حالة خوف بين أهالي المنطقة جراء كثافة الرصاص العشوائي.

في سياق متصل، أصيب مواطن بجروح جراء إطلاق النار عليه بشكل متعمد من قبل قوات حرس الحدود التابعة للنظام التركي وذلك في ريف مدينة المالكية شمال شرق الحسكة.

وذكرت مصادر محلية إن مواطناً أصيب بجروح خطيرة جراء إقدام قوات حرس الحدود التابعة للنظام التركي على استهدافه بشكل متعمد بالأسلحة الرشاشة أثناء رعيه الأغنام في محيط ناحية المعبدة بريف المالكية الشمالي بالقرب من الحدود التركية.

إلى ذلك، داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) عدة أقسام في مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة الشرقي واختطفت عدداً من المقيمين فيه.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من الميليشيا داهمت فجر اليوم بوقت متزامن عدة أقسام في مخيم الهول واختطفت عدداً من المقيمين بينهم امرأتان وعدة أطفال واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

كما أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي 40 شاحنة تحمل دعماً لوجستياً لقواعدها في الحسكة قادمة من شمال العراق.

وقالت مصادر محلية من ريف اليعربية إن “قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت اليوم 40 شاحنة تحمل مولدات وبعضها شاحنات تبريد وعدداً من الصهاريج دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي وتوجهت إلى قاعدتها في الرميلان أقصى شمال شرق الحسكة”.