إعادة 7500 خطاً هاتفياً بالحسكة بعد سرقتها

الحسكة _ اسماعيل مطر

أكد الدكتور جميل بلال مدير فرع السورية للاتصالات بالحسكة بأن الورش الفنية التابعة للاتصالات تمكنت من إعادة الخطوط الهاتفية لحي غويران الغربي بمدينة الحسكة والبالغة 6000 خطاً هاتفياً بعد أن تمت سرقتها مرات عدة، كما تم خلال الأسبوعين الماضيين إعادة نحو 1500 خطاً في حي مرشو.

وفي سياق متصل بين بلال تعرض أحياء النشوة الغربية والشرقية والشريعة والفيلات للسرقة للمرة العاشرة من قبل عصابات ولصوص امتهنت عملية السرقة، وفي كل مرة تزيد أعباء الإصلاح من مواد وأجهزة وجهد للعاملين في الورش، علماً أن عدد الخطوط الهاتفية التي خرجت عن الخدمة قرابة 25 ألف خط في أحياء النشوة الغربية والشرقية والفيلات والشريعة وغويران الشرقي وغويران الغربي وتل حجر والناصرة ودولاب العويصي والصالحية وخشمان نتيجة سرقة الدارات والكابلات والمجموعات الهاتفية، مشيراً إلى أن جميع الأحياء آنفة الذكر تقع خارج السيطرة .