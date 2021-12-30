مزايا خارقة للكركم لنضارة البشرة

يندرج الكركم ضمن التوابل الشائع استعمالها في الأطباق الآسيويّة والطب الصيني، ولكن هل تعلمون أنه يتمتع بخصائص تجميليّة خارقة تجعل من استعماله مفيداً للحصول على بشرة مشرقة، يُستعمل مسحوق الكركم في مجال الطب الصيني منذ آلاف السنين، أما فعاليته فتعود إلى غناه بمادة الكركمين التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، مضادة للالتهابات، منظّفة لمسام الجلد وضابطة لإفرازاته، بالإضافة إلى تأثيرها المؤخر لمظاهر شيخوخة الجلد والمعزّز للنضارة والإشراق.

وهناك أقنعة غنيّة بالكركم أثبتت فعاليتها في مجال تعزيز النضارة والإشراق منها:

الكركم والحليب والعسل: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ملعقة ونصف كبيرة من العسل، ونصف ملعقة كبيرة من الحليب السائل. تجتمع مكوّنات هذا القناع مع الكركم لتنظيف مسام البشرة وتأمين وقاية من ظهور حب الشباب، يؤمن هذا القناع الحصول على بشرة نقيّة، صافية، وناعمة.

الكركم واللبن: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ملعقتين كبيرتين من اللبن ونصف ملعقة صغيرة من العسل، ويؤمن هذا القناع للبشرة فعالية عالية في مجال الترطيب كما أنه يُعتبر علاجاً مثالياً للتخلص من جفاف الجلد وتعزيز نضارته.

الكركم والموز: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقتين كبيرتين من الموز المهروس، يؤمن هذا القناع للبشرة حاجتها من الفيتامينات والمعادن الضرورية لترميم خلايا الجلد وأنسجته كما يُزيل السموم المتراكمة داخل المسام، وهو يُعزّز ترطيب ونضارة البشرة كما يُخفّف من علامات الاحمرار التي قد تظهر عليها.

الكركم وعصير الليمون: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وهويُفتّح لون البشرة ويُساهم في تجديدها كما يحميها من الأكسدة والالتهابات، يناسب هذا القناع البشرة الدهنيّة والفاقدة للحيوية بفعل تراكم الخلايا الميتة على سطحها.

*الكركم وزيت الزيتون: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتونـ، يناسب هذا القناع جميع أنواع البشرة بفضل خصائصه المرطبة عالية الجودة، وهو يُعزّز نضارة الجلد ويحضّره لمواجهة الاعتداءات الخارجيّة.

يُنصح بتطبيق هذه الأقنعة مرة أسبوعياً للاستفادة من خصائصها المعزّزة للإشراق.