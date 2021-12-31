الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى جبل صبيح جنوب نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جميع الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال جرفت جميع الطرق المؤدية إلى الجبل وأقامت سواتر ترابية بهدف منع الفلسطينيين من الوصول إليه.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات التي تشهدها البلدة منذ شهر أيار الماضي رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح الذي يتوسط بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.

في الأثناء حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 137 احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه لوكالة وفا أن الأسير أبو هواش في دائرة الخطر الشديد حيث فقد قدرته على الحركة ويعاني من صعوبة بالغة في الكلام وضبابية في الرؤءية وضمور شديد في العضلات وقد يدخل في مرحلة حرجة بأي وقت.

وشدد عبد ربه على أن تعنت الاحتلال ورفضه الإفراج عنه ما هو إلا جريمة قتل بطيء وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل لوقفها وإنقاذ حياته.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.