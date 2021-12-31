الحمولة الزائدة تزيد من رداءة الوضع الكهربائي في حماة

حماة – منير الأحمد

أكد مدير عام شركة كهرباء حماة المهندس أحمد اليوسف أن برنامج التقنين المعتمد في محافظة حماة هو نصف ساعة تغذية مقابل خمس ساعات ونصف قطع، موضحاً أن السبب وراء تردي الوضع الكهربائي في المحافظة إلى الحمولة الزائدة على خطوط الكهرباء وهذا واقع الحال في كل مناطق المحافظة وليس في منطقة محددة فقط، مشيراً إلى أن كثرة الأعطال في الشبكة يعود لزيادة الاستهلاك خلال ساعة التغذية واستخدام التيار الكهربائي للتدفئة في ظل عدم توفر مادتي مازوت التدفئة والغاز.

وفيما يتعلق بالانقطاعات المتكررة خلال ساعة التغذية، وعد اليوسف أنه ستتم معالجة جميع المشاكل المتعلقة بالأعطال والتي تتضمن محولات أو شبكات جديدة أو أمراس، وذلك من خلال التواصل مع المعنيين في أقسام الكهرباء الموجودة في تلك المناطق مبيناً أن الشركة تعاني من نقص كبير في المحولات الكهربائية، لذلك تعتمد على تأهيل وصيانة المحولات الكهربائية المتعطلة، وقد تمكن فنيو الشركة من تأهيل وصيانة العشرات من المحولات الكهربائية وتم وضعها بالخدمة ما وفر على الشركة مئات ملايين الليرات في حال شراء قطع تبديلية جديدة لتلك المحولات.