لافروف: روسيا ستتخذ ما يلزم في حال عدم الرد على مقترح الضمانات الأمنية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم ان روسيا ستتخذ التدابير الضرورية في حال عدم رد الولايات المتحدة والناتو على مقترح الضمانات الأمنية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله: “إذا لم يتم الرد البناء في غضون فترة زمنية معقولة وفي حال استمر الغرب في خطه العدواني فستضطر روسيا إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التوازن الاستراتيجي والقضاء على التهديدات غير المقبولة لأمننا” مشيراً إلى أن بلاده ” لن تسمح بإغراق المبادرة الروسية في مناقشات لا تنتهي”.

وشدد لافروف على أن المقترحات الروسية تهدف إلى خلق نظام جديد للاتفاقات مع الغرب في المجال الأمني وإضفاء الشرعية عليه ولم يستبعد احتمال ظهور اتفاقات جديدة حول الحد من التسلح على أساسها.

وأوضح أن الاتفاقات الجديدة لن تشبه معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ولن تكون حتى صيغة معدلة عنها مبيناً أن روسيا تصر على مشاركة العسكريين الأمريكيين في المفاوضات.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية وزعت في السابع عشر من الشهر الجاري مسودتي وثيقتين روسيتين بشأن ضمانات أمنية قانونية طلبتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حول دورهما في أوروبا.