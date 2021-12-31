مواجهتان من العيار الثقيل في الدوري الإنكليزي الممتاز

تستعد فرق الدوري الإنكليزي الممتاز لخوض آخر جولات البوكسينغ داي، وذلك عندما تبدأ منافسات الأسبوع العشرين من البريمير ليغ، ويترقب عشاق الكرة الإنكليزية صافرة انطلاق مباراتين من العيار الثقيل، الأولى بين متصدر الترتيب مانشستر سيتي وأرسنال الرابع ، والثانية بين الوصيف تشيلسي وثالث الترتيب ليفربول.

ففي المباراة الأولى يسعى السيتي صاحب ال٥٠ نقطة لمواصلة الانتصارات، بعدما انتزع فوزا مثيرا في الجولة الماضية من نظيره برينتفورد بهدف نظيف، بينما الغانرز أصحاب ال٣٥ نقطة، فقد استعدوا لهذه المباراة جيداً، وخصوصاً بعد تأجيل مباراتهم في الجولة الماضية، وفوزهم في آخر لقاء لهم بخماسية نظيفة على نوريتش سيتي.

وفي المباراة الثانية، يحل الليفر ضيفاً ثقيلاً على نظيره تشيلسي وعينه على نقاط المباراة لاستعادة وصافة الترتيب التي خسرها لصالح منافسه بعد مني بهزيمة مفاجئة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء، أما البلوز فيعلمون أن خسارة أي نقطة ستعني الابتعاد عن المنافسة على اللقب لذا ستدخل كتيبة الألماني توخيل بكل قوتها منذ البداية.

وكانت قد سارت العديد من التساؤلات حول مشاركة محمد صلاح هداف الريدز بسبب التحاقه بمنتخب بلاده لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تبدأ منافساتها في ٩ كانون الثاني المقبل، ولكن الاتحاد المصري توصل إلى اتفاق مع نادي ليفربول يسمح للاعب خوض المباراة ثم الالتحاق بمنتخبه في اليوم التالي الموافق ل٣ كانون القادم.

الدوري الإنكليزي الجولة (21)

مباريات الغد: أرسنال – مانشستر سيتي 2.30 عصراً، ليستر سيتي – نوريتش سيتي، واتفورد – توتنهام، 5 مساءً، كريستال بالاس – وست هام 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: برينتفورد – أستون فيلا، إيفرتون – برايتون، ليدز يونايتد – بيرنلي، ساوثامبتون – نيوكاسل، 4 مساءً، تشيلسي – ليفربول 6.30 مساءً.

مباريات الاثنين: مانشستر يونايتد – ولفرهامبتون 7.30 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– تواجه ليفربول وتشيلسي في 58 مباراة من قبل بمختلف المنافسات، حقق خلالها الريدز الفوز في 23 مباراة، بينما حقق البلوز الفوز في 21 لقاء، وتعادل الفريقين في 14 مواجهة أخرى، وسجل فيها ليفربول 73 هدفاً، بينما سجل البلوز 70 هدفاً.

– تواجه يورغن كلوب مدرب ليفربول ضد توماس توخيل مدرب تشيلسي في 15 مباراة بمختلف المنافسات والفرق، وفاز الأول في 9 مباريات، بينما فاز الثاني في 3 لقاءات، وتعادلا في 3 مواجهات أخرى.

– التقى أرسنال بالسيتي 94 مرة في كل البطولات، فاز الغانرز في 45 منها وتعادل الفريقان في 24 مباراة مقابل 25 فوزاً فقط للسيتي، وعلى صعيد البريميرليغ فقط لعب أرسنال والسيتي 45 لقاء فاز الغانرز في 23 وانتصر السماوي 12 مرة مع التعادل في 10 مناسبات.

– التقى مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في 107 مواجهة سابقة، يعود تاريخ أولها إلى عام 1892 ويتفوق يونايتد في تلك المواجهات حيث حقق 51 فوزاً، ومنذ عودة وولفرهامبتون للدوري الإنكليزي الممتاز في 2018، تواجها تسع مرات إجمالاً، مع ست مباريات في الدوري وثلاث مواجهات في كأس الاتحاد الإنكليزي.