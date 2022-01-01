إنارة شوارع المزة بالطاقة الشمسية قريباً

دمشق- وفاء سلمان

بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الكهرباء، وفي ظل الانقطاع المتكرّر والارتفاع الكبير للمشتقات النفطية والصعوبة في تأمينها، تمّ التوجّه نحو الطاقات المتجدّدة وأهمها الشمسية، حيث يعدّ قطاع الطاقة من أهم القطاعات الحيوية والاقتصادية، ولذلك بدأت محافظة دمشق فعلياً تركيب مجموعة من أجهزة الإنارة /ليد/ تعمل على الطاقة الشمسية في منطقة المزة، وهذا المشروع يتمّ بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.

المهندس زياد سعدة بيّن في حديثه لـ”البعث” أن العدد الإجمالي لمحافظة دمشق 850 جهازاً موزعة على عدة مناطق تمّ استلام الدفعة الأولى 260 جهازاً موزعة: للمزة 125 جهازاً منها 50 جهازاً مع 50 عموداً من دوار المزة جبل باتجاه طريق معهد اللغات باتجاه 86، و25 جهازاً من الشيخ سعد باتجاه المزة 86، و50 جهازاً عند جسر الرئيس قيد التركيب، وسيتمّ تركيب 135 جهازاً ستتوزع لمنطقة القدم الغربي باتجاه بوابة الميدان دوار الثريا باتجاه دوار المخيم باتجاه التضامن، وعند الانتهاء من تركيبها يتمّ استلام الدفعتين الثانية والثالثة.

وأشار سعدة إلى أن سعة الجهاز 50 واطاً بسوية إنارة عالية 185 واطاً واللاقط الشمسي 300 واط ويوجد بطارية سعتها 50 أمبيراً، والآن بصدد مرحلة تركيب الأعمدة وسيتمّ الانتهاء من تركيبها مع المجموعة كاملة من ليدات وإنارة خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع.

وأكد سعدة أن الغاية من هذه الإنارة في الشوارع التخفيف من المشكلات التي يمكن أن يتعرّض لها المواطن، وخاصة في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء في أغلب المناطق، وحسب قوله لا يعقل أن تكون الشوارع مظلمة بهذا الشكل وكلّ هذا الوقت ليلاً.