إيلون ماسك يحدد سيناريوهين لاستيطان المريخ

قال الملياردير، إيلون ماسك، إن شركته للصواريخ “سبيس إكس” ستهبط بالبشر على كوكب المريخ ‏بصاروخها “ستار شيب” في غضون 10 سنوات، كـ”أسوأ سيناريو” بحسب تعبيره.‏

جاء إعلان ماسك أثناء استضافته في “بودكاست إذاعي” من تقديم لكس فريدمان، والذي سأله إذا كان يعتقد أن “سبيس إكس” ستهبط بالبشر على “الكوكب الأحمر”، وبعد صمت استمر 20 ثانية فقط، أجاب ماسك والذي نال لقب “شخصية العام” لسنة 2021 من مجلة “تايم” الأمريكية: “أفضل حالة هي حوالي 5 سنوات، وأسوأ سيناريو متوقع هو 10سنوات”.

وشدد ماسك أنه يريد تحقيق هدفه في أسرع وقت ممكن، وهو ضمان استدامة كوكب المريخ قبل أن “تصبح الأرض شديدة الحرارة، بحيث لا تتناسب مع الحياة في حوالي 500 مليون سنة”، بحسب قوله.

لكن إيلون ماسك أكد خلال مقابلته أن “الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى المريخ”، موضحاً أن صاروخه “ستار شيب” الذي يبلغ ارتفاعه 160 قدماً في مرحلة النموذج الأولي، ولم يتم اختباره مطلقاً باستخدام معزز الرفع الثقيل، المطلوب لمغادرة الغلاف الجوي للأرض.

كما أوضح أن “التحسين الأساسي للصاروخ” هو تقليل الكلفة لكل طن لكل مدار والكلفة في النهاية لكل طن على سطح المريخ.

وكان ماسك كشف أن شركته أطلقت برنامجاً جديداً لإزالة ثاني أكسيد ‏الكربون من الغلاف الجوي للأرض، واستخدامه كوقود للصواريخ، مؤكداً أن برنامجه الجديد “سيكون مهماً أيضاً لكوكب المريخ”.