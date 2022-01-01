الأسير الفلسطيني أبو هواش يدخل في غيبوبة

وسط وضع صحي حرج للغاية يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 138 احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

وقال عماد ابو هواش لوكالة (معا) إن شقيقه هشام لم يستفق نهائيا منذ الساعة 3 من فجر اليوم ما يعني بداية دخوله في غيبوبة تشكل خطراً جدياً على حياته مطالباً اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عنه.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من أن الأسير أبو هواش في دائرة الخطر الشديد مشددة على أن تعنت الاحتلال ورفضه الإفراج عنه جريمة قتل بطيء على المجتمع الدولي التدخل لوقفها.

واعتقلت قوات الاحتلال أبو هواش -40 عاماً- من بلدة دورا جنوب الخليل في تشرين الأول 2020 كما أنه تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2003 وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 أعوام.