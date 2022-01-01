مساعدات للأسر النازحة من ناحية أبو راسين جراء اعتداءات الاحتلال التركي

وزع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة مساعدات غذائية وإغاثية على الأسر النازحة من ناحية أبو راسين والقرى المحيطة بها جراء العدوان الوحشي لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في المحافظة علي منصور بين أن استجابة الفرع تأتي في إطار دعم العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها من قرى أبو راسين شمال غرب المحافظة بسبب الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة حيث تم تقديم مساعدات إغاثية للنازحين للتخفيف من معاناتهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأضاف منصور: شملت المساعدات المقدمة للعائلات سلات غذائية إضافة إلى مساعدات أخرى بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قد رصدت نزوح 150 أسرة إلى مدينة الحسكة تم استضافت قسماً منهم في مراكز الإيواء إضافة إلى نزوح 1491 عائلة من قرى أبو راسين إلى القرى الآمنة البعيدة عن خطوط التماس.

وشهدت قرى ناحيتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي خلال اليومين الماضيين نزوح مئات الأسر من جراء العدوان الوحشي لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.

بدعم أمريكي ميليشيا (قسد) تخطف عدداً من المدنيين

في الأثناء، واصلت ميليشيا “قسد” جرائمها بحق المدنيين في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية واختطفت عددا منهم بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت فجر اليوم بمساندة مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منازل المواطنين في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي واختطفت عدداً منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وبينت المصادر أن مسلحي الميليشيا حطموا أبواب بعض المنازل وعبثوا بمحتوياتها واستولوا على بعض مقتنيات أصحابها.

وصعدت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في الآونة الأخيرة عمليات المداهمة في المناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.