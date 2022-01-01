مسيرة شعبية وسط بغداد في الذكرى الثانية لاستشهاد سليماني والمهندس

شهدت بغداد اليوم السبت، مسيرة شعبية حاشدة في ذكرى استشهاد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد في كانون الثاني العام 2020.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن حشود المشاركين توافدوا إلى منطقة الجادرية بحضور شخصيات سياسية ودينية وأمنية بارزة، بينهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، بالإضافة إلى الأمين العام لـ”حركة النجباء” أكرم الكعبي ورئيس تجمع علماء المسلمين خالد الملا.

وجاءت المسيرة تحت شعار “الرد المليوني” وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية اغتيال “قادة النصر” المهندس وسليماني.

وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في كلمة له أمام المتظاهرين: “فتوى المرجعية والدور الايراني وبطولات قادة النصر حمت العراق من خطر داعش”، وأضاف أن “ثمن دماء قادة النصر سيكون خروج كامل القوات المحتلة من العراق”.

بدوره قال فالح الفياض إن “اليوم هو يوم الوفاء لشهداء النصر”، معتبراً أن “انسحاب القوات الأميركية والأجنبية هو الضمانة ليحيا العراق حياة كريمة”، مطالباً الحكومة العراقية بالقيام بواجبها بتنفيذ الانسحاب وخلو العراق من القوات الأجنبية.

كما أكد الفياض أن “الوجود الأجنبي لن يكون نافعاً للعراقيين ولا سيما في مجال التعايش السلمي”.

من جانبه وجه قيس الخزعلي رئيس عصائب أهل الحق رسالة للأميركيين، قائلاً: “كان عليكم أن تفهموا جيداً الدروس التي لقنكم إياها أبطال المقاومة في العراق”، مضيفاً: “إذا كنتم تحتاجون لدروس أخرى فأبناء المقاومة والحشد جاهزون لذلك”.

وأردف أن “أبناء المقاومة والحشد سيجبرونكم على الخروج صاغرين مذلولين كما فعلوا في 2012″، مشيراً إلى أن أمانة الشهداء الحفاظ على العراق موحداً وألا نسمح بالمسّ بالسلم الأهلي وأن نحافظ على الدولة.