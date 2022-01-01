10 أشخاص استقبلوا العام الجديد في الفضاء

قالت مؤسسة “روس كوسموس”، إنه للمرة الأولى استقبل 10 أشخاص في آن واحد، العام الجديد في الفضاء المحيط بالأرض، وذكرت المؤسسة في بيانها، أن سبعة منهم على متن محطة الفضاء الدولية وثلاثة في محطة “تيانجونج” الصينية.

وأضاف البيان: “في وقت واحد، استقبل عشرة من أبناء الأرض حلول العام الجديد 2022، وهم في المدار القريب من الأرض: سبعة في محطة الفضاء الدولية وثلاثة على المحطة الفضائية الصينية. وتاريخيا هذا أكبر عدد للبشر في الفضاء خلال عيد رأس السنة”.

ولاحظت روس كوسموس أن 83 شخصاً استقبلوا العام الجديد على متن محطة الفضاء الدولية خلال الـ 21 عاماً من وجودها.

وبعض رواد الفضاء احتفل بهذا العيد هناك أكثر من مرة، على سبيل المثال، احتفل رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف بهذا العيد 4 مرات وهو في المدار – 2012 و 2015 و 2018 و2022.