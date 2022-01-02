الأسير أبو هواش يدخل مرحلة الخطر الشديد

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من أن الأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139 احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي دخل في مرحلة الخطر الشديد.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه في تصريحات اليوم لوكالة وفا أن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد حيث يتعرض لغيبوبة متقطعة ويعاني من مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات وقد يدخل مرحلة حرجة في أي وقت.

وأشار عبد ربه إلى أن الاتصالات مستمرة مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو هواش وإنقاذ حياته.

في الأثناء، طالبت خارجية السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 139 يوماً .

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم أن تعنت سلطات الاحتلال ورفضها الإفراج عن الأسير أبو هواش الذي يعاني من تدهور شديد في وضعه الصحي يهدد حياته ما هو إلا جريمة قتل بطيء تضاف لسلسلة جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية إلى أن ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى انتهاك فاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان داعية المنظمات الأممية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات .

إلى ذلك جدد الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانه على مناطق متفرقة جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن مدفعية الاحتلال استهدفت بعدة قذائف مناطق متفرقة شرق بيت حانون وشمال بيت لاهيا جنوب القطاع ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات الفلسطينيين.

ومساء أمس شن طيران الاحتلال عدة غارات على موقع قرب خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى أضرار مادية.